Українські бійці з HIMARS знищили два "Гради" росіян (відео)

Зазначається, що оператори ССО продовжують виконувати завдання на всіх операційних напрямках та завдавати ворогові значних втрат.

Так, воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку виявили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" противника.

Оператори ССО скоригували по цілях вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок вогневого ураження обидва "Гради" знищено.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські військові за минулу добу ліквідували одну тисячу російських загарбників. Всього Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових. Окрім того, ЗСУ знищили 12 танків, 16 ББМ, 33 артсистеми та іншу техніку ворога.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки та 233 ворожих дронів різних типів.