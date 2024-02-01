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Украинские бойцы из HIMARS уничтожили два "Града" россиян (видео)

Фото: РСЗО "Град" (flickr.сom)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на юге обнаружили две вражеские реактивные системы "Град" и навели на них огонь HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Отмечается, что операторы ССО продолжают выполнять задачи по всем операционным направлениям и наносить врагу значительные потери.

Так, воины 73-го морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении обнаружили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" противника.

Операторы ССО скорректировали по целям огонь HIMARS ракетно-артиллерийское подразделение Сил обороны. В результате огневого поражения оба "Града" уничтожены.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали одну тысячу российских захватчиков. Всего Россия потеряла в войне на Украине 386 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 16 ББМ, 33 артсистемы и другую технику врага.

В частности, на Таврическом направлении за прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще более 400 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 39 единиц военной техники и 233 вражеских дронов разных типов.

 

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