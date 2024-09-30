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Українські бійці вперше за допомогою "скиду" знищили розвідувальний дрон росіян (відео)

Понеділок 30 вересня 2024 17:43
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Українські бійці вперше за допомогою "скиду" знищили розвідувальний дрон росіян (відео) Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці підрозділу "Котики" взводу розвідки 130 батальйону Сил територіальної оборони вперше за допомогою "скиду" знищили ворожий розвідувальний дрон Mavic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram підрозділу.

"Ось так виглядає перший, зафіксований випадок, збиття ворожого "Мавіка", за допомогою "скиду"! Такому гарному зникненню, міг би позаздрити навіть David Copperfield", - написали бійці під відео.

На кадрах помітно, як влучним ударом російський дрон просто знесло.

Як зазначає видання Defense Express, збиття дрона за допомогою "скиду" вимагає високої майстерності оператора дрона, і також банальної удачі. Адже, щоб спіймати момент, коли ворожий безпілотник завис у повітрі, а також щоб він у момент удару не полетів кудись в сторону, бо уразити в русі таку ціль за допомогою "скиду", ймовірно, неможливе завдання.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно складають 653 060 окупантів.

За останню добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів, 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем та іншу техніку.

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