Українські бійці вперше за допомогою "скиду" знищили розвідувальний дрон росіян (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram підрозділу.

"Ось так виглядає перший, зафіксований випадок, збиття ворожого "Мавіка", за допомогою "скиду"! Такому гарному зникненню, міг би позаздрити навіть David Copperfield", - написали бійці під відео.

На кадрах помітно, як влучним ударом російський дрон просто знесло.

Як зазначає видання Defense Express, збиття дрона за допомогою "скиду" вимагає високої майстерності оператора дрона, і також банальної удачі. Адже, щоб спіймати момент, коли ворожий безпілотник завис у повітрі, а також щоб він у момент удару не полетів кудись в сторону, бо уразити в русі таку ціль за допомогою "скиду", ймовірно, неможливе завдання.