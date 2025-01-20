Українські бійці відбили масований штурм росіян у Курській області (відео)

Штурм відбивали бійці "Маґури" спільно з побратимами із 82-ї бригади.

"Сценарій ворога у Курській області не змінюється - вони знову запускають колони техніки та закидають живою силою, щоб витіснити війська Сил оборони. Але наші воїни продовжують стояти міцно", - зазначили у бригаді.

Військові розповіли, що під час відбиття ворожого штурму всі підрозділи 47 бригади "Маґура" увійшли у взаємодію - відпрацювали піхотинці, артилерія під коригуванням роти розвідки, FPV-дронами батальйон безпілотних систем, пілоти механізованих батальйонів закидали ворога скидами.

Втрати росіян у цьому штурмі: 3 танки (понад 6 млн доларів), 7 БМП (понад 7 млн доларів) та рота живої сили - 35 знищених росіян та 62 поранених.