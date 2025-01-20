Українські бійці відбили масований штурм росіян у Курській області (відео)

Українські військові відбили масований штурм росіян у Курській області. У результаті знешкодили майже сотню окупантів та десять одиниць бронетехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
Штурм відбивали бійці "Маґури" спільно з побратимами із 82-ї бригади.
"Сценарій ворога у Курській області не змінюється - вони знову запускають колони техніки та закидають живою силою, щоб витіснити війська Сил оборони. Але наші воїни продовжують стояти міцно", - зазначили у бригаді.
Військові розповіли, що під час відбиття ворожого штурму всі підрозділи 47 бригади "Маґура" увійшли у взаємодію - відпрацювали піхотинці, артилерія під коригуванням роти розвідки, FPV-дронами батальйон безпілотних систем, пілоти механізованих батальйонів закидали ворога скидами.
Втрати росіян у цьому штурмі: 3 танки (понад 6 млн доларів), 7 БМП (понад 7 млн доларів) та рота живої сили - 35 знищених росіян та 62 поранених.
Нагадаємо, влітку 2024 року українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області. Відтоді вони продовжують утримувати під контролем російські території.
Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають величезних втрат.
Також Сили оборони України вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.
За словами президента України Володимира Зеленського, за час операції ЗСУ на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.