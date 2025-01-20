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Украинские бойцы отбили массированный штурм россиян в Курской области (видео)

Фото: украинские бойцы отбили массированный штурм россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные отбили массированный штурм россиян в Курской области. В результате обезвредили почти сотню оккупантов и десять единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Штурм отражали бойцы "Магуры" совместно с побратимами из 82-й бригады.

"Сценарий врага в Курской области не меняется - они снова запускают колонны техники и забрасывают живой силой, чтобы вытеснить войска Сил обороны. Но наши воины продолжают стоять крепко", - отметили в бригаде.

Военные рассказали, что во время отражения вражеского штурма все подразделения 47 бригады "Магура" вошли во взаимодействие - отработали пехотинцы, артиллерия под корректировкой роты разведки, FPV-дронами батальон беспилотных систем, пилоты механизированных батальонов забросали врага сбросами.

Потери россиян в этом штурме: 3 танка (более 6 млн долларов), 7 БМП (более 7 млн долларов) и рота живой силы - 35 уничтоженных россиян и 62 раненых.

 

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, летом 2024 года украинским защитникам удалось прорвать границу и зайти на территорию Курской области. С тех пор они продолжают удерживать под контролем российские территории.

Для того, чтобы вытеснить украинских воинов, россияне даже привлекли к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.

Также Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время операции ВСУ на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

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