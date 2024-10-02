Українські бійці відбили масований штурм росіян на Харківському напрямку (відео)

Бригада "Буревій" Гвардії наступу спільно з іншими підрозділами Сил оборони відбили на Харківському напрямку масований ворожий штурм. У ньому росіяни задіяли десятки одиниць важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

"Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій", - зазначили у відомстві.

Як розповіли у МВС, росіяни задіяли понад 50 одиниць важкої техніки. Однак українські захисники майже всю її перетворили на металобрухт.

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, від початку доби, 2 жовтня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1130 російських окупантів. Окрім цього, було знищено 4 танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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