Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Харьковском направлении (видео)

Бригада "Буревой" Гвардии наступления совместно с другими подразделениями Сил обороны отразили на Харьковском направлении массированный вражеский штурм. В нем россияне задействовали десятки единиц тяжелой техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Украины.

"Наши воины ежедневно прилагают титанические усилия для уничтожения российских оккупационных войск на всех рубежах и направлениях ведения боевых действий", - отметили в ведомстве.

Как рассказали в МВД, россияне задействовали более 50 единиц тяжелой техники. Однако украинские защитники почти всю ее превратили в металлолом.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, с начала суток, 2 октября, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Горячее сегодня на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском.

Кроме того, сегодня стало известно, что Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 российских оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 4 танка, 32 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и другая техника врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.