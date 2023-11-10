Українські бійці тестують на фронті новий наземний робот SIRKO: на що він здатний

"Наземний робот SIRKO - тестуємо на фронті безпілотні технології з Brave1", - написав Федоров.



За його словами, UGV Sirko-S1 - універсальний наземний робот, створений учасниками оборонного кластера Brave1. Його завдання - допомагати військовим перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку ворожих позицій.



Наприклад, машину можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Її максимальне корисне навантаження - до 200 кілограмів.

Як зазначив міністр, розробка вже показала успішні результати в бойових умовах та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників - обладнати робота бойовою туреллю або встановити модулі для розмінування й мінування територій.

Дрони та роботи від Brave1

Нагадаємо, розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати. Він забезпечений котушкою індуктивністю та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

У середньому ST1 працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування української території та зробить його безпечнішим.

Також нещодавно розробники Brave1 створили нову технологію для українських військових - наземний робот-камікадзе Ratel S. Він дозволяє вражати ворожі об'єкти з безпечної відстані.