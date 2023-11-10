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Украинские бойцы тестируют на фронте новый наземный робот SIRKO: на что он способен

Фото: наземный робот SIRKO (t.me/zedigital)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, который помогает бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Наземный робот SIRKO - тестируем на фронте беспилотные технологии с Brave1", - написал Федоров.

По его словам, UGV Sirko-S1 - универсальный наземный робот, созданный участниками оборонного кластера Brave1. Его задача - помогать военным перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

К примеру, машину можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки. Ее максимальная полезная нагрузка - до 200 килограммов.

Как отметил министр, разработка уже показала успешные результаты в боевых условиях и положительные отзывы от военных. В планах разработчиков - оборудовать работа боевой турелью или установить модули для разминирования и минирования территорий.

Дроны и роботы от Brave1

Напомним, разработчики Brave1 создали автономный дрон для поиска мин ST1. Его уже начали тестировать. Он снабжен катушкой индуктивностью и сенсорами, позволяющими облетать препятствия на низкой высоте. Также на борту мощный микрокомпьютер, обрабатывающий данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем ST1 работает в четыре раза быстрее человека. Это значительно ускорит процесс разминирования украинской территории и сделает его более безопасным.

Также недавно разработчики Brave1 создали новую технологию для украинских военных - наземный робот-камикадзе Ratel S. Он позволяет поражать вражеские объекты с безопасного расстояния.

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