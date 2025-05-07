Українські бійці розгромили групу штурмовиків та укриття окупантів під Краматорськом

Ситуація на фронті

Додамо, що російські війська активно штурмують позиції Сил оборони на різних ділянках фронту. Зокрема, від початку доби 7 травня вже відбулося 93 бойових зіткнення. Найактивнішим залишається вже довгий час Покровський напрямок.

На Краматорському напрямку українські захисники наразі відбивають дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Білої Гори та Часового Яру. Чотири боєзіткнення наші оборонці успішно зупинили.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 960 тисяч військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 14 танків, 3 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 дрони та іншу техніку ворога.

Раніше також пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.

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