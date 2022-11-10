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Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)

Фото: українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео.

"Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Слава Україні", - повідомили військові.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram також натякнув на звільнення населеного пункту.

Чому це важливо?

Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

Зазначимо, що відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км, а шляхами - 54 км.

Попри цю відстань Снігурівка залишається стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьМиколаївська областьВійна Росії проти України