Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)

Украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео.
"Сегодня, 10 ноября 2022 года был освобожден населенный пункт Снигиревка силами 131-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины. Слава Украине", - сообщили военные.
Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram также намекнул на освобождение населенного пункта.
Напомним, как ранее объясняли эксперты, освобождение Снигиревки является важным для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.
Отметим, что само по себе расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.
Несмотря на это, Снигиревка остается стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.
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