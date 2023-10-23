Українські бійці показали відео знищення ворожої техніки за допомогою дронів

Цього разу на відео представлено роботу бійців 115-ої окремої механізованої бригади. Можна побачити як вони скидають вибухівку на обладнання росіян. Зокрема на відео видно знищення танків та іншої техніки.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 23 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 294 700 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків, 22 ББМ та 25 артсистем.

Також військові Збройних сил України знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета.

Нещодавно українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк". Вона коштує понад 10 млн доларів.

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