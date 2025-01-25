Українські бійці показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО в Курській області

Бої в Курській області

Нагадаємо, що ще з літа 2024 року українські війська захопили значні території по території Курської області РФ.

У відповідь Росія залучила близько 11 000 солдатів Північної Кореї для підтримки своїх сил. Однак, через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції.

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