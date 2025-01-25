Бои в Курской области

Напомним, что еще с лета 2024 года украинские войска захватили значительные территории по территории Курской области РФ.

В ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

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