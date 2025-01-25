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Українські бійці показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО в Курській області

Курська область, Субота 25 січня 2025 19:29
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Українські бійці показали кадри непростої роботи воїнів 73-го центру ССО в Курській області Фото: українські бійці показали кадри непростої роботи в Курській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Воїни 73-го центру Сил Спеціальних Операцій ЗС України продовжують виконувати складні бойові завдання на території Курської області. Вони успішно завдають втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Українські спецпризначенці з 73-го центру ССО продемонстрували ефективну роботу під час виконання оперативних завдань на території Курської області.

Використовуючи арсенал засобів та свої бойові навички, українські бійці не тільки знищують техніку противника, а й активно стримують його просування до українських кордонів.

"Нальоти, засідки, диверсії, зачистки, ураження бійців та техніки противника усіма наявними засобами", - пояснили військові.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що ще з літа 2024 року українські війська захопили значні території по території Курської області РФ.

У відповідь Росія залучила близько 11 000 солдатів Північної Кореї для підтримки своїх сил. Однак, через недостатню підготовку та відсутність спільної мови, північнокорейські війська зазнали значних втрат.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про висновки після пів року Курської операції.

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