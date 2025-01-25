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Украинские бойцы показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО в Курской области

Курская область, Суббота 25 января 2025 19:29
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Украинские бойцы показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО в Курской области Фото: украинские бойцы показали кадры непростой работы в Курской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Воины 73-го центра Сил Специальных Операций ВС Украины продолжают выполнять сложные боевые задачи на территории Курской области. Они успешно наносят потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Украинские спецназовцы из 73-го центра ССО продемонстрировали эффективную работу во время выполнения оперативных задач на территории Курской области.

Используя арсенал средств и свои боевые навыки, украинские бойцы не только уничтожают технику противника, но и активно сдерживают его продвижение к украинским границам.

"Налеты, засады, диверсии, зачистки, поражения бойцов и техники противника всеми имеющимися средствами", - пояснили военные.

Бои в Курской области

Напомним, что еще с лета 2024 года украинские войска захватили значительные территории по территории Курской области РФ.

В ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

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