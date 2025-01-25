Украинские бойцы показали кадры непростой работы воинов 73-го центра ССО в Курской области

Воины 73-го центра Сил Специальных Операций ВС Украины продолжают выполнять сложные боевые задачи на территории Курской области. Они успешно наносят потери врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Налеты, засады, диверсии, зачистки, поражения бойцов и техники противника всеми имеющимися средствами", - пояснили военные.

Используя арсенал средств и свои боевые навыки, украинские бойцы не только уничтожают технику противника, но и активно сдерживают его продвижение к украинским границам.

Украинские спецназовцы из 73-го центра ССО продемонстрировали эффективную работу во время выполнения оперативных задач на территории Курской области.

Бои в Курской области

Напомним, что еще с лета 2024 года украинские войска захватили значительные территории по территории Курской области РФ.

В ответ Россия привлекла около 11 000 солдат Северной Кореи для поддержки своих сил. Однако, из-за недостаточной подготовки и отсутствия общего языка, северокорейские войска понесли значительные потери.

На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о выводах после полугода Курской операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.