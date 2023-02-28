UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські бійці показали, як на полі бою працює гармата "Гіацинт-Б" (відео)

Фото: українські бійці показали, як на полі бою працює гармата "Гіацинт-Б" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продемонстрували роботу гармати "Гіацинт-Б" на полі бою. Вона дозволяє нищити як особовий склад ворога, так і його техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку телерадіостудії МО України Бриз.

Вказано, що мобільність та вогнева потужність гармати дає змогу досконало відпрацьовувати бойові завдання на вогневих позиціях.

"Причіпна гармата калібру 152 мм "Гіацинт-Б" призначена для ураження та знищення живої цілі та бойової техніки противника. А у руках українських артилеристів така зброя досягає максимального результату на полі бою", - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що "Гіацинт-Б" - це радянська причіпна гармата калібром 152 мм. Її максимальна дальність стрілянини становить 28,5 км осколково-фугасним снарядом та до 33,5 км активно-реактивним боєприпасом.

Нагадаємо, також ми писали про те, що гармата "Гіацинт-Б" була однією з трофеїв українських захисників під час звільнення частини Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна Росії проти України