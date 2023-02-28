Українські бійці показали, як на полі бою працює гармата "Гіацинт-Б" (відео)

Вказано, що мобільність та вогнева потужність гармати дає змогу досконало відпрацьовувати бойові завдання на вогневих позиціях.

"Причіпна гармата калібру 152 мм "Гіацинт-Б" призначена для ураження та знищення живої цілі та бойової техніки противника. А у руках українських артилеристів така зброя досягає максимального результату на полі бою", - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що "Гіацинт-Б" - це радянська причіпна гармата калібром 152 мм. Її максимальна дальність стрілянини становить 28,5 км осколково-фугасним снарядом та до 33,5 км активно-реактивним боєприпасом.

Нагадаємо, також ми писали про те, що гармата "Гіацинт-Б" була однією з трофеїв українських захисників під час звільнення частини Херсонської області.

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