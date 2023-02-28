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Украинские бойцы показали, как на поле боя работает пушка "Гиацинт-Б" (видео)

Фото: украинские бойцы показали, как на поле боя работает пушка "Гиацинт-Б" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продемонстрировали работу пушки "Гиацинт-Б" на поле боя. Она позволяет уничтожать как личный состав врага, так и его технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу телерадиостудии МО Украины Бриз.

Указано, что мобильность и огневая мощность пушки позволяет в совершенстве отрабатывать боевые задания на огневых позициях.

"Прицепная пушка калибра 152 мм "Гиацинт-Б" предназначена для поражения и уничтожения живой цели и боевой техники противника. А в руках украинских артиллеристов такое оружие достигает максимального результата на поле боя", - говорится в описании под видео.

Отметим, что "Гиацинт-Б" - это советская прицепная пушка калибром 152 мм. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 28,5 км осколочно-фугасным снарядом и 33,5 км активно-реактивным боеприпасом.

Напомним, также мы писали о том, что пушка "Гиацинт-Б" была одной из трофеев украинских защитников во время освобождения части Херсонской области.

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