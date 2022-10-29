Українські бійці отримають майже 400 пічок від "Стального фронту"

Зазначається, що на підприємствах групи для виробництва пічок сформували спеціальні бригади зі слюсарів і електрогазозварювальників. Вони займаються підготовкою матеріалу, виготовленням деталей пічок і зварювальними роботами.

Майстри керуються кресленнями, зробленими власноруч: над виготовленням одного польового обігрівача бригада з чотирьох робітників працює приблизно 16 годин.

Буржуйки роблять різних модифікацій - відповідно до того, який матеріал є в наявності. У хід іде листовий метал, труби, металеві конструкції у формі балонів - з них роблять основи пічок. Потім них вирізають отвори під дверцята для піддувала й отвір для димоходу.

Нагадаємо, раніше Ахметов також передав ЗСУ 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, які допоможуть бійцям точніше "накривати" позиції ворога. Вартість комплексів - 9 млн грн.

Всього ж, в рамках ініціативи "Сталевий фронт", військові отримали вже 150 тис. бронежилетів, понад дві тисячі дронів та рацій, 700 авто та півмільйона літрів пального.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн, і щодня ця цифра зростає.