Украинские бойцы получат почти 400 печек от "Стального фронта"

Отмечается, что на предприятиях группы по производству печей сформировали специальные бригады из слесарей и электрогазосварщиков. Они занимаются подготовкой материала, изготовлением деталей печей и сварочными работами.

Мастера руководствуются чертежами, сделанными собственноручно: над изготовлением одного полевого обогревателя бригада из четырех рабочих работает около 16 часов.

Буржуйки делают разных модификаций - в соответствии с тем, какой материал есть в наличии. В ход идет листовой металл, трубы, металлические конструкции в форме баллонов – из них делают основания печок. Затем их вырезают отверстия под дверцу для поддувала и отверстие для дымохода.

Напомним, ранее Ахметов также передал ВСУ 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, которые помогут бойцам более точно "накрывать" позиции врага. Стоимость комплексов - 9 млн грн.

Всего же, в рамках инициативы "Стальной фронт", военные получили уже 150 тыс. бронежилетов, более двух тысяч дронов и раций, 700 авто и полмиллиона литров горючего.

Всего с начала войны бизнесы SCM направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн, и ежедневно эта цифра растет.