Українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад "вагнерівців" у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
"Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться у повідомленні.
Удару по ворогові завдала 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.
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