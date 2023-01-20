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Українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Фото: українські бійці накрили вогнем штаб та склад "вагнерівців" у Соледарі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська накрили вогнем штаб та польовий склад "вагнерівців" у Соледарі. У Збройних силах показали відео удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі", - йдеться у повідомленні.

Удару по ворогові завдала 45 окрема артилерійська бригада Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром на Донеччині.

Також ми писали, ЗСУ за допомогою антидронової рушницізахопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали до підрозділу.

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