Під Соледаром прикордонники знищили групу російських піхотинців (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Після отримання координат розміщення рашистів по них також відпрацювала наша артилерія", - зазначають прикордонники.

Днями з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів. Російські військові ховалися в промисловій зоні.

Як повідомлялось, ЗСУ за допомогою антидронової рушниці захопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали в підрозділ.

Нагадаємо, за добу, на ранок 18 січня, ЗСУ знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.

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