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Під Соледаром прикордонники знищили групу російських піхотинців (відео)

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Донбас, Четвер 19 січня 2023 11:35
Під Соледаром прикордонники знищили групу російських піхотинців (відео) Фото: під Соледаром прикордонники знищили групу російських піхотинців (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили ворожу групу піхоти під Соледаром Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Днями з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів. Російські військові ховалися в промисловій зоні.

"Після отримання координат розміщення рашистів по них також відпрацювала наша артилерія", - зазначають прикордонники.

Як повідомлялось, ЗСУ за допомогою антидронової рушниці захопили російський БПЛА у Луганській області. Його вже передали в підрозділ.

Нагадаємо, за добу, на ранок 18 січня, ЗСУ знищили 100 російських військових на Луганському напрямку. При цьому, ті виявилися спецпризначенцями, а не звичайними мобілізованими.

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