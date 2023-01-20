Украинские бойцы накрыли огнем штаб и склад "вагнеровцев" в Соледаре (видео)

Украинские войска накрыли огнем штаб и полевой склад "вагнеровцев" в Соледаре. В Вооруженных силах показали видео удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
"Накрыли штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре", - говорится в сообщении.
Удар по врагу нанесла 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.
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