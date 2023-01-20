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Украинские бойцы накрыли огнем штаб и склад "вагнеровцев" в Соледаре (видео)

Фото: украинские бойцы накрыли огнем штаб и склад "вагнеровцев" в Соледаре (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска накрыли огнем штаб и полевой склад "вагнеровцев" в Соледаре. В Вооруженных силах показали видео удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"Накрыли штаб и полевой состав вагнеровцев в Соледаре", - говорится в сообщении.

Удар по врагу нанесла 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее украинские пограничники уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.

Также мы писали, ВСУ с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

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