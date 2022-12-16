Українські бійці ліквідували вже понад 97 тисяч окупантів, - Генштаб

Українські війська за минулу добу ліквідували 680 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку війни втрати Росії становили 97 270 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Токмак Запорізької області Сили оборони завдали ударів по противнику, понад 180 росіян отримали поранення. У місті окупанти використовують мобільні крематорії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.