ЗСУ вдарили по окупантах у Токмаку, у місті працюють мобільні крематорії, - Генштаб

Крім того, окупанти у Токмаку втратили близько 10 одиниць техніки.

У Лазурному на Херсонщині було знищено до 30 окупантів.

З метою поповнення поточних втрат окупантів продовжується агітація військовослужбовців строкової служби на службу за контрактом.

Такі процеси продовжуються у підрозділах 1-ї танкової армії західного військового округу, зазначають у Генштабі.

У четвер, 15 грудня, Сили оборони відбили атаки в районах 22 населених пунктів та вразили 5 пунктів управління супротивника.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Майданчик, Червонопопівка та Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Новобахмутівка, Невельське, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка в Донецькій області.

Минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удару, 2 з яких – по цивільних об'єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і за житловими кварталами є загиблі серед мирного населення".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах ситуація без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних обстрілів зазнали населені пункти Запсілля та Попівка Сумської області.

На Слобожанському напрямі ворог обстріляв із танків та артилерії райони населених пунктів Червона Зоря, Висока Яруга, Красне, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Первомайське Харківської області та Стельмахівка та М'ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони Макіївки, Майданчика, Червонопопівки Луганської області та Ямполівки, Торського та Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл по районах населених пунктів. Зокрема – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Північне та Досвідне Донецької області.

На Авдіївському напрямку постраждали Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів та Кам'янське на Запоріжжі; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Інгулець, Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Також наші захисники збили 2 БПЛА типу "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 пунктів управління, 4 райони зосередження особового складу противника, 6 артилерійських позицій, 2 склади боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 600 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 96 590 військових.

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