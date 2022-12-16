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Украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов, - Генштаб

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Пятница 16 декабря 2022 10:45
Украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала войны потери России составили 97 270 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:

  • личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 2980 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,
  • РСЗО - 410 (+4) ед,
  • средства ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),
  • крылатые ракеты - 592 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
  • специальная техника - 172 (+0).

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли удары по противнику, более 180 россиян получили ранения. В городе оккупанты используют мобильные крематории.

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