Украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов, - Генштаб

Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала войны потери России составили 97 270 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:

Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли удары по противнику, более 180 россиян получили ранения. В городе оккупанты используют мобильные крематории.

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