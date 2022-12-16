Украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: украинские бойцы ликвидировали уже более 97 тысяч оккупантов (Getty Images)
Украинские войска за минувшие сутки ликвидировали 680 оккупантов и более 20 единиц вражеской техники. Всего с начала войны потери России составили 97 270 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 декабря ориентировочно составили:
- личного состава - около 97 270 (+680) человек ликвидировано,
- танков - 2980 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5952 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1946 (+3) ед,
- РСЗО - 410 (+4) ед,
- средства ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1648 (+4),
- крылатые ракеты - 592 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4563 (+0) ед,
- специальная техника - 172 (+0).
Напомним, ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Токмак Запорожской области Силы обороны нанесли удары по противнику, более 180 россиян получили ранения. В городе оккупанты используют мобильные крематории.
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