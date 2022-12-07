Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що минулої добиукраїнські захисники збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.