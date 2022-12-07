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Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ

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Середа 07 грудня 2022 10:01
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ Фото: (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 540 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 740 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 2935 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин - 5909 (+4) од.,
  • артилерійських систем - 1923 (+8) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засоби ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1601 (+14),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4526 (+21) од.,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що минулої добиукраїнські захисники збили 17 ворожих безпілотників. З них 14 іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

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