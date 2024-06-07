Українські бійці на Bradley знищили ворожий БТР разом з десантом (відео)

Як зазначили військові, російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв - Покровський напрямок, де ворог намагається просунутися вглиб української території.

Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють втрати та знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить.

"Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Bradley довелося реагувати тут і зараз", - розповіли в бригаді.