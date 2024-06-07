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Украинские бойцы на Bradley уничтожили вражеский БТР вместе с десантом (видео)

Архивное фото: украинский военный на БМП Bradley (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады на БМП Bradley в упор уничтожили вражеский БТР вместе с десантом на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

Как отметили военные, российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев - Покровское направление, где враг пытается продвинуться вглубь украинской территории.

Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, россияне оперативно восполняют потери и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту.

"Этот БТР, который вы видите на видео, прорвался в населенный пункт. Экипажу Bradley пришлось реагировать здесь и сейчас", - рассказали в бригаде.

Потери России в войне

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине за минувшие сутки составили 1080 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 516 080 солдат.

Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили корабль, 64 артиллерийские системы и другую технику врага.

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