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Українські бійці на Bradley знищили ворожий БТР разом з десантом (відео)

П'ятниця 07 червня 2024 22:06
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Українські бійці на Bradley знищили ворожий БТР разом з десантом (відео) Архівне фото: український військовий на БМП Bradley (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади на БМП Bradley впритул знищили ворожий БТР разом з десантом на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

Як зазначили військові, російські окупанти не зменшують темп штурмових дій. Епіцентр боїв - Покровський напрямок, де ворог намагається просунутися вглиб української території.

Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригади РФ. Маючи величезні резерви живої сили, росіяни оперативно поповнюють втрати та знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить.

"Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Bradley довелося реагувати тут і зараз", - розповіли в бригаді.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні за минулу добу склали 1080 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 516 080 солдатів.

Крім того, за добу ЗСУ знищили корабель, 64 артилерійські системи та іншу техніку ворога.

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