Украинские бойцы на Bradley уничтожили вражеский БТР вместе с десантом (видео)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады на БМП Bradley в упор уничтожили вражеский БТР вместе с десантом на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

Как отметили военные, российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий. Эпицентр боев - Покровское направление, где враг пытается продвинуться вглубь украинской территории.

Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают не менее трех боевых бригад РФ. Имея огромные резервы живой силы, россияне оперативно восполняют потери и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту.

"Этот БТР, который вы видите на видео, прорвался в населенный пункт. Экипажу Bradley пришлось реагировать здесь и сейчас", - рассказали в бригаде.