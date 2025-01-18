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Легенда біатлону Йоганнес Бьо несподівано оголосив про завершення кар'єри

Субота 18 січня 2025 15:43
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Легенда біатлону Йоганнес Бьо несподівано оголосив про завершення кар'єри Фото: Йоганнес Бьо (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Андрій Костенко

Легендарний норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо оголосив, що сезон-2024/25 стане для нього останнім.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на особистий Instagram спортсмена.

31-річний норвежець проводить свій 13-й сезон на рівні Кубка світу. Раніше він планував залишитися у професійному спорті щонайменше на наступний рік, щоб виступити на зимових Олімпійських іграх-2026. Тому його заява про відхід багатьох шокувала.

"Останні шість сезонів я намагався поєднати кар'єру зі своєю сім'єю. Це було чудово, але важко. Тепер настав час обрати сім'ю пріоритетом. Давайте насолоджуватись останніми гонками", – написав Бьо.

Таким чином норвежець не візьме участь в Олімпіаді-2026. Проте він ще виступить на чемпіонаті світу-2025, який пройде 12-23 лютого у швейцарському Ленцергайде. У разі перемоги в одному зі стартів він обійде співвітчизника Уле-Ейнара Бйорндалена та з 21-м "золотом" стане новим рекордсменом ЧС.

Також Йоганнес Бьо переслідує інший абсолютний рекорд Бйорндалена – 95 особистих перемог на топ-рівні. Для цього йому треба виграти ще сім стартів.

Хто такий Йоганнес Бьо

Уродженець норвезького міста Стрюн. Біатлоном став займатися в 17 років. Молодший брат триразового олімпійського чемпіона і багаторазового чемпіона світу Тар'єя Бьо.

Йоганнес – п'ятиразовий олімпійський чемпіон (тричі в особистих перегонах). 20-разовий чемпіон світу (10 разів – в особистих перегонах). П'ятикратний володар Кубка світу в загальному заліку.

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