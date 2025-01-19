Украинские биатлонисты завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины .

"В словацком Брезно-Осрбли завершился V этап Кубка IBU по биатлону. Медальную точку поставил украинский дуэт в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко. Они стали третьими в одиночной смешанной эстафете", - говорится в сообщении.

Украинские спортсмены, использовав два дополнительных патрона на 40 мишеней, уступили лишь конкурентам из Норвегии и Чехии.

"Эта награда для Анастасии Меркушиной стала уже второй на этапе Кубка IBU в Осрбли. До этого в индивидуальной гонке украинка также получила бронзу", - добавляют в НОК Украины.