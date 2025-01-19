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Украинские биатлонисты завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете

Украина, Воскресенье 19 января 2025 14:12
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Украинские биатлонисты завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете Фото: украинские биатлонисты завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете (biathlon com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Биатлонисты Анастасия Меркушина и Артем Тищенко завоевали бронзу. Медаль удалось получить в одиночной смешанной эстафете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.

"В словацком Брезно-Осрбли завершился V этап Кубка IBU по биатлону. Медальную точку поставил украинский дуэт в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко. Они стали третьими в одиночной смешанной эстафете", - говорится в сообщении.

Украинские спортсмены, использовав два дополнительных патрона на 40 мишеней, уступили лишь конкурентам из Норвегии и Чехии.

"Эта награда для Анастасии Меркушиной стала уже второй на этапе Кубка IBU в Осрбли. До этого в индивидуальной гонке украинка также получила бронзу", - добавляют в НОК Украины.

Не первая победа тандема биатлонистов Меркушиной и Тищенко

Интересно, что 6 лет назад, в 2018 году, на Кубке мира по биатлону, который проходил в словенской Поклюке, Анастасия Меркушина и Артем Тищенко получили бронзовые награды - так же, как и накануне.

Как сообщалось, недавно легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил, что сезон-2024/25 станет для него последним.

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