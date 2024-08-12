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Ставки трохи знизилися: під який відсоток банки видають українцям кредити

Україна, Понеділок 12 серпня 2024 14:17
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Ставки трохи знизилися: під який відсоток банки видають українцям кредити Фото: банки кредитують населення під 34,0% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки України у липні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення. Кредитний портфель зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,0% річних. Ставки впали на 0,2 в.п.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні із 15,2% до 16,5% річних.

Ставки трохи знизилися: під який відсоток банки видають українцям кредити

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,6% до 258 млрд гривень, для підприємств - на 1,7% до 804 млрд гривень.

Ставки трохи знизилися: під який відсоток банки видають українцям кредити

Ризики для банків

Ставки банків за кредитами для населення залишаються вищими за 30% вже багато років через великі ризики неповернення коштів. Зокрема, ПриватБанк може видати нові кредити на 200-300 млрд гривень, якщо з'явиться кредитоспроможний попит. Станом на 1 травня 2024 року ПриватБанк видав кредитів на 102 млрд гривень, у тому числі фізичним особам на 68 млрд гривень.

При цьому банкіри очікують на зростання кредитних портфелів населення протягом наступних 12 місяців. Вже шостий квартал поспіль банки прогнозують зростання обсягів позичок населенню. За даними опитування НБУ, рекордна частка респондентів вважала боргове навантаження домогосподарств низьким. Очікується, що вимоги до позичальників пом'якшуватимуться.

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