Українські банки зберегли прибутковість, попри війну

За даними НБУ, доходи банків за січень-вересень 2022 року склали 255,08 млрд гривень, витрати 247,71 млрд гривень.

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 13 разів порівняно з січнем-вереснем 2021 року - до 98,973 млрд гривень.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, Підтримання банківським сектором операційної прибутковості під час війни є свідченням того, що бізнес-моделі банків орієнтовані на отримання прибутку з урахуванням виваженого підходу до ризиків.

"Банки навчилися працювати ефективно, диверсифікуючи власні портфелі, зважаючи на процентні, ринкові, кредитні та операційні ризики. Збереження операційної прибутковості дасть змогу більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи", - сказав він.

За даними НБУ, станом на 1 жовтня 2022 року з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25,6 млрд гривень, 23 були збитковими зі збитками 18,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 12 разів до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).