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Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень: рейтинг на 1 січня

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 13:21
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Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень: рейтинг на 1 січня Фото: банки скоротили понад сто відділень
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2025 року в Україні налічувалося 5 011 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 127.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Крім того, 886 відділень банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1150. Крім того, роботу 625 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 107 відділень. Ще 68 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (325), приватний ПУМБ (223) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).

Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень: рейтинг на 1 січня

Станом на 1 січня в Україні було 62 банки.

Однак у грудні в Україні "Комінвестбанк" було визнано неплатоспроможним. Станом на 1 січня минулого року банк мав 39 відділень. НБУ наразі враховує в статистиці 29 відділень цього банку.

Крім того, банк "Альпарі" здав ліцензію. У нього не було відділень.

Відділення банків

Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2029 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.

Українські банки за рік скоротили понад 100 відділень: рейтинг на 1 січня

За даними НБУ, українські банки скорочують відділення і банкомати та збільшують кількість POS-терміналів.

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