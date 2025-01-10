Украинские банки за год сократили более 100 отделений: рейтинг на 1 января

По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 5 011 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 127.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Кроме того, 886 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1150. Кроме того, работа 625 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 107 отделений. Еще 68 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).

По состоянию 1 января в Украине было 62 банка.

Однако в декабре в Украине "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным. По состоянию на 1 января прошлого года банк имел 39 отделений. НБУ пока учитывает в статистике 29 отделений этого банка.

Кроме того, банк "Альпари" сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2029 года их количество упало более чем в четыре раза.

По данным НБУ, украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов.