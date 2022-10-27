Українські банки готові суттєво підвищити ставки за депозитами для населення

У ІV кварталі 2022 року українські банки очікують збільшення обсягів коштів клієнтів, особливо залучень від домогосподарств. Вартість таких зобов’язань зростатиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Опитування про банківське фондування НБУ (IV квартал 2022 року).

За даними опитування, у ІІІ кварталі 2022 року банки відзначили зростання обсягу фондування, попри тривалу війну. Три чверті респондентів звітували про збільшення обсягу коштів домогосподарств та близько 65% - обсягу депозитів корпорацій.

Респонденти повідомили, що в цілому у ІІІ кварталі середня вартість фондування зросла. Переважно це стосувалося корпоративних залучень.

Регуляторні вимоги та наявний рівень ставок спонукали банки залучати більше коштів домогосподарств. Однак опитані наголосили, що пропозиція коштів від населення знизилася порівняно з трьома попередніми опитуваннями. На обсяги залучень від бізнесу впливали привабливі відсоткові ставки та висока пропозиція самих підприємств, зазначили в НБУ.

У ІV кварталі фінустанови очікують подальшого зростання обсягів залучень, перш за все - від населення, меншою мірою - від корпорацій.

"У ІV кварталі респонденти очікують значного підвищення вартості залучень як від корпорацій, так і від домогосподарств", - йдеться в огляді.

Опитування про банківське фондування проводилося з 6 вересня до 7 жовтня серед 27 менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Частка опитаних фінустанов становить 95% у загальному обсязі активів банківської системи. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.