ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 10:31
Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения Фото: ставки по депозитам банков вырастут в конце 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ІV квартале 2022 года украинские банки ожидают увеличения объемов средств клиентов, особенно привлечений от домохозяйств. Стоимость таких обязательств будет расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2022 года).

По данным опроса, в ІІІ квартале 2022 года банки отметили рост объема фондирования, несмотря на длительную войну. Три четверти респондентов отчитывались об увеличении объема средств домохозяйств и около 65% - объема депозитов корпораций.

Респонденты сообщили, что в целом в ІІІ квартале средняя стоимость фондирования выросла. В основном это касалось корпоративных привлечений.

Регуляторные требования и уровень ставок побуждали банки привлекать больше средств домохозяйств. Однако опрошенные отметили, что предложение средств от населения снизилось по сравнению с тремя предыдущими опросами. На объемы привлечений от бизнеса оказывали влияние привлекательные процентные ставки и высокое предложение самих предприятий, отметили в НБУ.

В IV квартале финучреждения ожидают дальнейшего роста объемов привлечений, прежде всего - от населения, в меньшей степени - от корпораций.

"В ІV квартале респонденты ожидают значительного повышения стоимости привлечений как от корпораций, так и от домохозяйств", - говорится в обзоре.

Опрос о банковском фондировании проводился с 6 сентября по 7 октября среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 95% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, в сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов