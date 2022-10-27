Украинские банки готовы существенно повысить ставки по депозитам для населения
В ІV квартале 2022 года украинские банки ожидают увеличения объемов средств клиентов, особенно привлечений от домохозяйств. Стоимость таких обязательств будет расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос о банковском фондировании НБУ (IV квартал 2022 года).
По данным опроса, в ІІІ квартале 2022 года банки отметили рост объема фондирования, несмотря на длительную войну. Три четверти респондентов отчитывались об увеличении объема средств домохозяйств и около 65% - объема депозитов корпораций.
Респонденты сообщили, что в целом в ІІІ квартале средняя стоимость фондирования выросла. В основном это касалось корпоративных привлечений.
Регуляторные требования и уровень ставок побуждали банки привлекать больше средств домохозяйств. Однако опрошенные отметили, что предложение средств от населения снизилось по сравнению с тремя предыдущими опросами. На объемы привлечений от бизнеса оказывали влияние привлекательные процентные ставки и высокое предложение самих предприятий, отметили в НБУ.
В IV квартале финучреждения ожидают дальнейшего роста объемов привлечений, прежде всего - от населения, в меньшей степени - от корпораций.
"В ІV квартале респонденты ожидают значительного повышения стоимости привлечений как от корпораций, так и от домохозяйств", - говорится в обзоре.
Опрос о банковском фондировании проводился с 6 сентября по 7 октября среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных финучреждений составляет 95% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
Напомним, в сентябре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,1% годовых. По сравнению с августом ставки выросли на 1 п.п.
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