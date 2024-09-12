Українські авто в Німеччині: нові вимоги до реєстрації

Для українців, які перебувають у Німеччині на власних транспортних засобах з українськими номерами, після 30 вересня 2024 року вводяться нові правила. Машини потрібно зареєструвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Згідно з рішенням німецької влади, всі автомобілі українців, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані. Власники мають отримати німецькі номерні знаки.

Раніше німецькі закони дозволяли використовувати авто з українською реєстрацією без додаткових вимог, але тепер ситуація змінюється.

"Німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Для спрощеної процедури реєстрації українцям необхідно звернутися до відповідних органів.

Українці, які тимчасово повертаються на батьківщину або планують залишитися в Україні, також повинні отримати нові свідоцтва про реєстрацію та номери після повернення автомобіля в країну. Для цього вони мають звернутися до сервісних центрів МВС, подати заяву, сплатити необхідні платежі за перереєстрацію та отримати нові реєстраційні документи.

Це рішення забезпечить відповідність транспортних засобів місцевим правилам та допоможе уникнути проблем із пересуванням як у Німеччині, так і в Україні.

Якщо автомобілі будуть не перереєстровані - державні органи Німеччини можуть накласти на них штрафи.

Українські біженці в Німеччині

Станом на 2024 рік, Німеччина є однією з головних країн, яка прийняла українських біженців, що рятуються від війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, сотні тисяч українців виїхали до Німеччини, шукаючи захисту.

Українці отримали тимчасовий статус захисту, який забезпечує доступ до соціальної допомоги, медичних послуг, ринку праці та освіти в Німеччині. Країна активно допомагає інтегрувати біженців, надаючи мовні курси та програми для адаптації.