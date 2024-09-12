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Украинские авто в Германии: новые требования к регистрации

Четверг 12 сентября 2024 14:14
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Украинские авто в Германии: новые требования к регистрации Фото: дорожное движение в Германии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Для украинцев, которые находятся в Германии на собственных транспортных средствах с украинскими номерами, после 30 сентября 2024 вводятся новые правила. Машины необходимо зарегистрировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Согласно решению немецких властей, все автомобили украинцев, которые находятся в Германии более года , должны быть зарегистрированы. Владельцы должны получить германские номерные знаки.

Ранее германские законы разрешали использовать авто с украинской регистрацией без дополнительных требований, но теперь ситуация меняется.

"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет их транспортных средств", - говорится в сообщении.

Для упрощенной процедуры регистрации украинцам необходимо обратиться в соответствующие органы.

Украинцы, временно возвращающиеся на родину или планирующие остаться в Украине, также должны получить новые свидетельства о регистрации и номерах по возвращении автомобиля в страну. Для этого они должны обратиться в сервисные центры МВД, подать заявление, оплатить необходимые платежи за перерегистрацию и получить новые регистрационные документы.

Это решение обеспечит соответствие транспортных средств местным правилам и поможет избежать проблем с передвижением как в Германии, так и Украине.

Если автомобили будут не перерегистрированы - государственные органы Германии могут наложить на них штрафы.

Украинские беженцы в Германии

По состоянию на 2024 год, Германия является одной из главных стран, которая приняла спасающихся от войны украинских беженцев. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года сотни тысяч украинцев уехали в Германию, ища защиты.

Украинцы получили временный статус защиты, который обеспечивает доступ к социальной помощи, медицинским услугам, рынку труда и образования в Германии. Страна активно помогает интегрировать беженцев, предоставляя языковые курсы и программы по адаптации.

Почему украинским врачам сложно получить разрешение на работу в Германии – узнайте в материале РБК-Украина.

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