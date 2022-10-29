UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські авіатори знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА окупантів

Фото: ЗСУ знищили два літаки, гелікоптер і БПЛА окупантів (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

За добу українські військові завдали 24 удари по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. Вдалося знищити два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на різних напрямках українські підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.

До того ж як додають військові, ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

Як повідомлялося, в селі Червонопопівка Луганської області ЗСУ знищили 20 окупантів. Ще 30 російських солдатів отримали поранення.

При цьому минулої доби ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Су-25Війна в Україні