Українські авіатори знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА окупантів

За добу українські військові завдали 24 удари по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. Вдалося знищити два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на різних напрямках українські підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.
До того ж як додають військові, ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.
Як повідомлялося, в селі Червонопопівка Луганської області ЗСУ знищили 20 окупантів. Ще 30 російських солдатів отримали поранення.
При цьому минулої доби ЗСУ ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.