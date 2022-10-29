Українські авіатори знищили два літаки, гелікоптер та БПЛА окупантів

За добу українські військові завдали 24 удари по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. Вдалося знищити два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на різних напрямках українські підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БПЛА ворога.

До того ж як додають військові, ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.