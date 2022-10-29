Украинские авиаторы уничтожили два самолета, вертолет и БПЛА оккупантов

За сутки украинские военные нанесли 24 удара по позициям и местам дислокации российских оккупантов. Удалось уничтожить два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на разных направлениях украинские подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БПЛА врага.
К тому же, как добавляют военные, ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.
Как сообщалось, в селе Червонопоповка Луганской области ВСУ уничтожили 20 оккупантов. Еще 30 российских солдат получили ранения.
При этом за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 70 250 своих солдат.
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