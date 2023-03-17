Українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Українські бійці виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що бійці сил спеціальних операцій знищили роту російських окупантів та безпілотник "Орлан-10" у Бахмуті Донецької області. Бої за місто продовжуються.

Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.