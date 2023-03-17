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Українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів (відео)

Фото: Українські артилеристи знищили ворожий склад боєприпасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці виявили позиції ворожого складу з боєприпасами та з артилерії завдали по ньому ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

На відео можна побачити роботу бійців 40 окремої артилерійської бригади.

Військові з артилерії завдають влучних ударів по позиціях ворога. Частину об'єктів окупантів вдалося знищити.

Нагадаємо, що бійці сил спеціальних операцій знищили роту російських окупантів та безпілотник "Орлан-10" у Бахмуті Донецької області. Бої за місто продовжуються.

Українські артилеристи виявили ворожу БМП та "Камаз" окупантів. Воїни завдали влучних ударів та знищили техніку росіян.

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