Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12 під Вовчанськом (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі перевищують 845 тисяч окупантів.

Зокрема, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1240 російських терористів, а також знищили 18 танків, 16 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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