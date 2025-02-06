Украинские артиллеристы уничтожили российскую пушку МТ-12 под Волчанском (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны потери России в живой силе превышают 845 тысяч оккупантов.

В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1240 российских террористов, а также уничтожили 18 танков, 16 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем и другую технику врага.

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