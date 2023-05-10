Украинские артиллеристы уничтожили позиции российского миномета в Донецкой области (видео)
Иллюстративное фото: украинские артиллеристы уничтожили позиции российского миномета в Донецкой области (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Украинские военные с помощью артиллерии уничтожили позиции миномета российских оккупантов в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Позиции миномета обнаружили бойцы аэроразведки 501-го отдельного батальона морской пехоты, а уничтожили их - артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
Напомним, недавно в МВД показали, как нацгвардиец сбил российскую крылатую ракету из "Иглы".
В Минобороны также показали, как ПВО сбивало российские дроны над Киевом ночью.
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