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Украинские артиллеристы уничтожили позиции российского миномета в Донецкой области (видео)

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Среда 10 мая 2023 11:28
Украинские артиллеристы уничтожили позиции российского миномета в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: украинские артиллеристы уничтожили позиции российского миномета в Донецкой области (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью артиллерии уничтожили позиции миномета российских оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Позиции миномета обнаружили бойцы аэроразведки 501-го отдельного батальона морской пехоты, а уничтожили их - артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Напомним, недавно в МВД показали, как нацгвардиец сбил российскую крылатую ракету из "Иглы".

В Минобороны также показали, как ПВО сбивало российские дроны над Киевом ночью.

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