У Міноборони показали, як ППО вночі збивала ворожі безпілотники над Києвом
Українська ППО збила усі 30 ворожих безпілотників, які РФ направила вночі для атаки на Київ. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 8, 2023
30 of them targeted Kyiv.
On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17
Зазначається, що 30 з них були націлені на Київ.
"Цього дня Пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти - русисти - знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники", - додали у Міноборони.
Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.
Також в ОК "Південь" розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області вночі 8 травня.
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