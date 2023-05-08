ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони показали, як ППО вночі збивала ворожі безпілотники над Києвом

Новость на русском →
Київ, Понеділок 08 травня 2023 19:40
У Міноборони показали, як ППО вночі збивала ворожі безпілотники над Києвом Фото: Робота ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українська ППО збила усі 30 ворожих безпілотників, які РФ направила вночі для атаки на Київ. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Минулої ночі було збито 35 із 35 російських безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 з них були націлені на Київ.

"Цього дня Пам'яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сьогоднішні нацисти - русисти - знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, зникне у темряві. Як і її попередники", - додали у Міноборони.

Нагадаємо, що силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва "Шахед". При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.

Також в ОК "Південь" розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області вночі 8 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація ПВО Війна в Україні
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні