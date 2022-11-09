Фото: українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation зв’язківці й артилеристи Збройних сил України отримали позашляховик і мікроавтобус для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.