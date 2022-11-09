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Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

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Середа 09 листопада 2022 14:38
Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation Фото: українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation зв’язківці й артилеристи Збройних сил України отримали позашляховик і мікроавтобус для виконання бойових завдань на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Захисники України отримали авто підвищеної прохідності для забезпечення польового вузла зв’язку.

Мікроавтобус надійшов у розпорядження протитанкового артилерійського дивізіону.

Автомобілі вже допомагають українським воїнам виконувати бойові завдання на сході країни.

Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

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Збройні сили України
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